BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
BDDK, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi. Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini de iptal etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti.
BDDK söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.
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