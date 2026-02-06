BDDK borç yapılandırma şartlarını açıkladı: O tarihe kadar bankaya gitmeyen hakkını kaybedecek!

Türkiye’de kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarındaki artışın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), borç yükü altında bulunan vatandaşlara yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Alınan kararla, yasal takibe giren ya da ödeme güçlüğü yaşayan tüketicilere borçlarını 48 aya kadar yapılandırma imkânı sağlandı.

BDDK tarafından açıklanan düzenlemeye göre, yapılandırmadan faydalanmak isteyenler için 3 aylık bir başvuru süresi tanındı. Söz konusu sürenin nisan ayı sonunda tamamlanacağı bildirildi.

KİMLER YAPILANDIRMADAN FAYDALANABİLECEK?

Yeni düzenleme tüm borçluları kapsamıyor. Yapılandırma hakkından yararlanabilmek için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

Kredi kartı dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor

Borcun, ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması şartı aranıyor

Şubat ayı sonrasında oluşan borçlar yapılandırma kapsamına dahil edilmiyor

Asgari ödeme tutarını ödeyen ya da hiç ödeme yapamayan kart sahipleri düzenlemeden yararlanabiliyor

Yapılandırma kapsamında belirlenen taksitler, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE GECİKME KRİTERİ

İhtiyaç kredileri için yapılandırma imkânı, gecikme süresine göre belirlendi. Buna göre:

Otuz günden fazla gecikmeye giren ihtiyaç kredileri yapılandırılabilecek

Otuz günü aşmayan gecikmeler düzenleme dışında bırakıldı

Değerlendirmede, BDDK karar tarihindeki durum esas alınacak

FAİZ ORANI AÇIKLANDI

BDDK kararında, yapılandırılan borçlara uygulanacak aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu oranın, mevcut piyasa koşullarına kıyasla daha öngörülebilir bir ödeme planı sunduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, başvuru süresinin sınırlı olması nedeniyle borcu bulunan vatandaşların nisan ayı sona ermeden bankalarıyla iletişime geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

BORÇ BİRLEŞTİRME VE TRANSFER İMKÂNI

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de borç birleştirme seçeneği oldu. Birden fazla bankaya borcu bulunan tüketiciler:

Borçlarını tek bir bankada toplayabiliyor

Daha uzun vade ve görece daha düşük maliyetle yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor

Borç transferi sayesinde farklı bankalara ayrı ayrı başvuru yapma zorunluluğundan kurtuluyor

Bu uygulama, özellikle çok sayıda kredi kartı borcu bulunan tüketiciler için sürecin daha yönetilebilir hale gelmesini amaçlıyor.

BAŞVURU SÜRESİ İÇİN SON VİRAJ

BDDK’nın kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik yapılandırma düzenlemesi, ödeme zorluğu yaşayan milyonlarca kişi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ancak başvuru süresinin 3 ayla sınırlı olması nedeniyle, borcu bulunan vatandaşların gecikmeden bankalarıyla görüşmesi büyük önem taşıyor.

Nisan ayı sonunda sona erecek bu süreç, borç yükünü hafifletmek isteyenler için kritik bir eşik olarak görülüyor.