BDDK düğmeye bastı: Para transferinde yeni zorunluluklar yolda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hayata geçirdiği yeni güvenlik düzenlemesi kapsamında, 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde ek doğrulama şartı getirildi. Buna göre, bu saatlerde yapılacak işlemlerde çipli kimlik kartı ve cep telefonlarının NFC yani temassız doğrulama özelliği ile kimlik kontrolü zorunlu olacak. Düzenleme, dijital bankacılıkta artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor.
ESKİ KİMLİK KULLANANLAR İÇİN KISITLAMA GÜNDEMDE
Yeni uygulama ile birlikte eski tip kimlik kartı kullanan yurttaşların dijital bankacılık hizmetlerine erişiminde bazı sınırlamalar gündeme gelebilecek. Özellikle gece saatlerinde yapılacak işlemlerde devreye alınacak ek doğrulama adımı, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik olacak.
Türkiye Gazetesi’ne konuşan Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, düzenlemenin finansal güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Kırık, gece saatlerinde getirilen ek doğrulama şartının, riskli zaman dilimlerinde yapılan işlemlerin daha kontrollü ilerlemesini sağlayacağını ifade etti.
Kırık, “Yeni sistem sayesinde kullanıcılar işlemlerini yalnızca kimlik doğrulaması yaparak tamamlayabilecek. Böylece kart limitinin habersiz şekilde artırılması veya nakit avans çekimi gibi riskli işlemler engellenecek. Tüm bankalar, BDDK’nın belirlediği yeni tedbirleri sistemlerine entegre etmek için hazırlıklarını yapmalı” dedi.
ÇOK KATMANLI GÜVENLİK VURGUSU
Dijital dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli geliştiğine dikkat çeken Kırık, tek bir önlemin yeterli olmayacağını vurguladı. Kırık’a göre yalnızca kimlik doğrulama ve NFC tabanlı kontrolle sınırlı kalmayan daha kapsamlı güvenlik sistemlerinin de devreye alınması gerekiyor.
Kırık şöyle konuştu:
Sadece kimlik ve yakın alan iletişim kimlik doğrulamasıyla sınırlı kalmayan, davranış analizi, yapay zekâ destekli anomali tespiti ve kullanıcı alışkanlıklarını izleyen ek güvenlik katmanlarının da devreye alınması gerekiyor. Dijital dolandırıcılıkla baş etmek için yapay zekâ şart. Özellikle olağan dışı işlem hareketlerini anlık olarak tespit edebilen sistemler, dolandırıcılık riskini daha erken aşamada engeller. Kısacası atılan adım önemli olmakla birlikte daha bütüncül ve çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç var diyebiliriz. Kullanıcı farkındalığının artırılması, bankaların teknolojik altyapılarını sürekli güncellemesi ve yeni nesil tehditlere karşı etkin çözümler geliştirilmesi, bu sürecin tamamlayıcı unsurları. Bu şekilde hem teknik hem de kullanıcı kaynaklı riskler daha etkin bir şekilde yönetilebilir.