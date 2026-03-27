BDDK düğmeye bastı: Para transferinde yeni zorunluluklar yolda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hayata geçirdiği yeni güvenlik düzenlemesi kapsamında, 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde ek doğrulama şartı getirildi. Buna göre, bu saatlerde yapılacak işlemlerde çipli kimlik kartı ve cep telefonlarının NFC yani temassız doğrulama özelliği ile kimlik kontrolü zorunlu olacak. Düzenleme, dijital bankacılıkta artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

ESKİ KİMLİK KULLANANLAR İÇİN KISITLAMA GÜNDEMDE

Yeni uygulama ile birlikte eski tip kimlik kartı kullanan yurttaşların dijital bankacılık hizmetlerine erişiminde bazı sınırlamalar gündeme gelebilecek. Özellikle gece saatlerinde yapılacak işlemlerde devreye alınacak ek doğrulama adımı, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik olacak.

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, düzenlemenin finansal güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Kırık, gece saatlerinde getirilen ek doğrulama şartının, riskli zaman dilimlerinde yapılan işlemlerin daha kontrollü ilerlemesini sağlayacağını ifade etti.

Kırık, “Yeni sistem sayesinde kullanıcılar işlemlerini yalnızca kimlik doğrulaması yaparak tamamlayabilecek. Böylece kart limitinin habersiz şekilde artırılması veya nakit avans çekimi gibi riskli işlemler engellenecek. Tüm bankalar, BDDK’nın belirlediği yeni tedbirleri sistemlerine entegre etmek için hazırlıklarını yapmalı” dedi.

ÇOK KATMANLI GÜVENLİK VURGUSU

Dijital dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli geliştiğine dikkat çeken Kırık, tek bir önlemin yeterli olmayacağını vurguladı. Kırık’a göre yalnızca kimlik doğrulama ve NFC tabanlı kontrolle sınırlı kalmayan daha kapsamlı güvenlik sistemlerinin de devreye alınması gerekiyor.

Kırık şöyle konuştu: