BDDK, Inveo Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi

16 Aralık 2022 Cuma, 10:04

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca, Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izni onaylandı.

Inveo Yatırım Bankası'na 23 Eylül 2021'de kuruluş izni verilmişti.

Bankanın kurucuları Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç şeklinde açıklanırken, kuruluş sermayesinin 300 milyon lira olacağı bildirilmişti.