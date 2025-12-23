BDDK kararı açıklandı: Enflasyon muhasebesinde yeni dönem!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile bazı finansal kuruluşlar için enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi. BDDK tarafından yapılan açıklamada, kararın bankaların yanı sıra finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerini kapsadığı belirtildi.

BDDK KARARI A ÇIKLANDI

BDDK, söz konusu kuruluşlar tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik kararın Kurul toplantısında alındığını duyurdu. Kararın, daha önce yürürlükte bulunan bir Kurul kararının kaldırılmasıyla birlikte hayata geçirildiği ifade edildi.

KARARIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

BDDK tarafından yayımlanan açıklamada kararın ayrıntıları şu ifadelerle yer aldı:

Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04- 175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda; 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

BDDK, alınan kararın ilgili kuruluşlara bildirileceğini ve kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacağını açıkladı.