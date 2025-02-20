BDDK kararı açıklandı: IBAN’a para göndermede yeni dönem!
BDDK, mart ayında yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak için çift doğrulama sistemini zorunlu hale getiriyor. Bu önlem, artan dolandırıcılık vakalarına karşı kullanıcı hesaplarını korumayı hedefliyor. Yeni sistem, tüm bankalar tarafından uygulanacak.
BDDK, mart ayında hayata geçireceği yeni düzenlemeyle EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sistemini zorunlu hale getirecek. Bu yenilik, dijital bankacılık işlemlerinde güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı ve artan dolandırıcılık vakalarına karşı etkili bir önlem almayı hedefliyor. Düzenleme ile birlikte, internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerinde kullanıcılar, ek bir doğrulama adımını tamamlamak zorunda kalacaklar. Böylece, hesapların güvenliği daha sağlam hale gelirken, dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi risklerin de önüne geçilecek.
ARTAN DOLANDIRICILIK VAKALARINA KARŞI ÖNLEM
Son yıllarda bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesiyle birlikte, dolandırıcılık vakaları da ciddi şekilde arttı. İnternet ve mobil bankacılığa olan ilginin yükselmesi, kötü niyetli kişilerin bu alana yönelmesine yol açtı.
Ayrıca, yüksek enflasyon nedeniyle artan kredi kartı ve kredi limitleri, dolandırıcılar için fırsat doğurdu. Birçok banka müşterisi, kendi rızaları olmadan adlarına kredi çekildiğini ve bu paraların başka hesaplara aktarıldığını belirterek şikayetçi oldu. Artan mağduriyetler karşısında BDDK, güvenliği sağlamak amacıyla bu köklü düzenlemeyi getiriyor.
TÜM BANKALAR İÇİN ZORUNLU OLACAK
Yeni düzenleme, Türkiye'deki tüm bankaların dijital bankacılık sistemlerinde çift doğrulama sistemini uygulamasını zorunlu kılacak. Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu sistem, kullanıcıların finansal işlemlerini daha güvenli hale getirecek ve bankaların güvenlik önlemlerini artıracak. Banka yetkilileri, güçlü şifreleme sistemleri kullanılmasının, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara karşı dikkatli olunmasının ve banka hesaplarının düzenli olarak kontrol edilmesinin önemini vurguladı.
DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM
Bu değişiklikle birlikte, Türkiye'deki dijital finans dünyasında dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım atılmış olacak. Kullanıcılar, hesap güvenliğini sağlamak için ekstra bir çaba göstermek zorunda kalacakken, bankalar da bu yeni düzenlemeyi tüm sistemlerinde uygulayarak müşterilerinin güvenliğini en üst düzeyde tutacak.
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