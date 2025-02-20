Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?
Emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? Promosyonlar artacak mı? Bankalar emeklilere hangi ek avantajları sağlıyor? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Mart ayı, emekli promosyonlarında büyük bir rekabete sahne olacak.
Kamu bankalarının promosyonlarını artırması halinde, özel bankalar da 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha da yükseltebilir.
Bankalar, nakit promosyonların yanı sıra avantajlı kredi ve ek bonuslarla emeklilerin ilgisini çekmeye çalışacak.
MART AYINDA REKABET KIZIŞACAK
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında hareketli günler yaşanacak. Kamu bankalarının, geçtiğimiz yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlarını artırması beklenirken, özel bankalar da 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha yukarı çekmeyi planlıyor.
Emekli maaşlarının kendi bünyelerinde ödenmesi için bankalar sadece nakit promosyon değil, avantajlı kredi faiz oranları, kredi kartı bonusları ve ücretsiz havale gibi ek fırsatlar da sunuyor.
Kamu bankalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı belirsizliğini korurken, kamu bankalarının promosyonlarını yükseltmesi durumunda özel bankaların da rekabete girmesi kaçınılmaz olacak.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:
YAPI KREDİ
3 yıllık taahhüt karşılığında 6.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon veriyor.
TEB
12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlarken, otomatik fatura talimatı ile bu rakam 21 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
GARANTİ BBVA
15 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, ek olarak gelir belgesiz kredi imkanı sağlıyor.
ING BANK
Şartsız 15 bin TL promosyon sunarken, ek kampanyalarla 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
AKBANK
15 bin TL’ye kadar promosyon sağlarken, ek koşullarla bu tutar 17.500 TL’ye yükseliyor.
İŞ BANKASI
5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödüyor.
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, VAKIFBANK
Kamu bankaları olarak 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor
QNB FİNANSBANK
15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, kredi kartı kampanyası ile toplamda 16 bin 200 TL’ye kadar avantaj sağlıyor.
Bankalar arasındaki rekabetin mart ayında daha da artmasıyla promosyon tutarlarının yükselmesi bekleniyor.
EMEKLİLER ARTIŞIN SÜREKLİ OLMASINI İSTİYOR
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli promosyonlarının daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
Ergün, “Son 3 yılda emekli maaşlarına 6 kez zam yapıldı ama promosyon tutarları sabit kaldı” diyerek, promosyonların belirlenmesinde emeklilerin de söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.
Ayrıca, her 6 ayda bir promosyon tutarlarının güncellenmesini ve emekliler için özel bir komisyon oluşturulmasını talep etti.
BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLENTİSİ
Emekliler, sadece banka promosyonlarında değil, bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi içinde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, halen 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasına çıkarılabileceğini belirtti. Ancak kesin karar için ekonomi yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
2024’te yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli ikramiyelerinin 2025 yılında yeniden yükseltilmesi gündemde.
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!