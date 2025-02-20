Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? Promosyonlar artacak mı? Bankalar emeklilere hangi ek avantajları sağlıyor? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
20 Şubat 2025 Perşembe, 10:33
Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Mart ayı, emekli promosyonlarında büyük bir rekabete sahne olacak. 

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Kamu bankalarının promosyonlarını artırması halinde, özel bankalar da 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha da yükseltebilir. 

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Bankalar, nakit promosyonların yanı sıra avantajlı kredi ve ek bonuslarla emeklilerin ilgisini çekmeye çalışacak.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

MART AYINDA REKABET KIZIŞACAK

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında hareketli günler yaşanacak. Kamu bankalarının, geçtiğimiz yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlarını artırması beklenirken, özel bankalar da 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha yukarı çekmeyi planlıyor.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarının kendi bünyelerinde ödenmesi için bankalar sadece nakit promosyon değil, avantajlı kredi faiz oranları, kredi kartı bonusları ve ücretsiz havale gibi ek fırsatlar da sunuyor.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Kamu bankalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı belirsizliğini korurken, kamu bankalarının promosyonlarını yükseltmesi durumunda özel bankaların da rekabete girmesi kaçınılmaz olacak.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR? 

İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

YAPI KREDİ

3 yıllık taahhüt karşılığında 6.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon veriyor.

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

TEB

12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlarken, otomatik fatura talimatı ile bu rakam 21 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

GARANTİ BBVA

15 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, ek olarak gelir belgesiz kredi imkanı sağlıyor.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

ING BANK

Şartsız 15 bin TL promosyon sunarken, ek kampanyalarla 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

AKBANK 

15 bin TL’ye kadar promosyon sağlarken, ek koşullarla bu tutar 17.500 TL’ye yükseliyor.

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

İŞ BANKASI 

5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödüyor.

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, VAKIFBANK 

Kamu bankaları olarak 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

QNB FİNANSBANK

15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, kredi kartı kampanyası ile toplamda 16 bin 200 TL’ye kadar avantaj sağlıyor.

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Bankalar arasındaki rekabetin mart ayında daha da artmasıyla promosyon tutarlarının yükselmesi bekleniyor.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

EMEKLİLER ARTIŞIN SÜREKLİ OLMASINI İSTİYOR  

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli promosyonlarının daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Ergün, “Son 3 yılda emekli maaşlarına 6 kez zam yapıldı ama promosyon tutarları sabit kaldı” diyerek, promosyonların belirlenmesinde emeklilerin de söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Ayrıca, her 6 ayda bir promosyon tutarlarının güncellenmesini ve emekliler için özel bir komisyon oluşturulmasını talep etti.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLENTİSİ

Emekliler, sadece banka promosyonlarında değil, bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi içinde. 

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, halen 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasına çıkarılabileceğini belirtti. Ancak kesin karar için ekonomi yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.  

Emekli promosyonlarında rekor bekleniyor: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

2024’te yüzde 50 artırılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli ikramiyelerinin 2025 yılında yeniden yükseltilmesi gündemde.

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