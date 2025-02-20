Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

8- MALİYET ARTIŞLARINI HESABA KATMAMAK

Özellikle işletme sahipleri ve girişimcilerin enflasyonun hammadde, işçilik ve operasyonel maliyetler üzerindeki etkisini göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Demirtaş, maliyet hesaplarının enflasyona uygun şekilde yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Enflasyon ortamında yatırım yapmak, dikkatli bir strateji gerektirir. Hatalardan kaçınmak ve doğru yatırım araçlarını seçmek, finansal başarı için kritik öneme sahiptir" dedi.