Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yaparken sıkça yapılan hataları sıralayarak, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Demirtaş, enflasyon karşısında dikkat edilmesi gereken stratejiler ve risklerin altını çizdi.

Haber Merkezi
20 Şubat 2025 Perşembe, 11:54
Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yüksek enflasyon ortamında yatırım yaparken sıkça yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulundu. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

Demirtaş, enflasyon karşısında yatırımcıların dikkat etmesi gereken 8 önemli hatayı şu şekilde sıraladı:

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

1- ENFLASYONUN SATIN ALMA GÜCÜNÜ AŞINDIRMASINI GÖZ ARDI ETMEK

Bir yatırımın nominal getirisinin yüksek olması, enflasyon karşısında koruma sağladığı anlamına gelmez. Demirtaş, yatırımcıların reel getiriyi (enflasyondan arındırılmış getiri) göz önünde bulundurmadan hareket etmelerinin büyük bir hata olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

2- KISA VADELİ DÜŞÜNMEK

Enflasyon karşısında paranın değer kaybettiğini belirten Demirtaş, yatırımcıların kısa vadeli kazançlara odaklanmasının riskli olduğunu söyledi. Uzun vadeli enflasyon koruması sağlayan varlıkları tercih etmemenin büyük bir hata olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

3- YEREL PARA BİRİMİNE AŞIRI GÜVENMEK

Yüksek enflasyonlu ülkelerde döviz kurlarındaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, tüm yatırımların yerel para biriminde tutulmasının riskli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

4- YANLIŞ VARLIKLARA YATIRIM YAPMAK

Özellikle sabit getirili menkul kıymetler ve enflasyondan olumsuz etkilenen sektörlere yatırım yapmanın büyük kayıplara neden olabileceğini söyleyen Demirtaş, yatırımcıların bu alanlarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

5- RİSK YÖNETİMİNİ İHMAL ETMEK

Portföyü çeşitlendirmemenin ve tüm sermayeyi tek bir varlığa yatırmanın büyük bir hata olduğunu belirten Demirtaş, ekonomik belirsizlikler karşısında yatırımcıların daha dengeli bir portföy oluşturması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

6- ENFLASYON KORUMALI ARAÇLARI KULLANMAMAK

Bazı ülkelerde enflasyona endeksli tahvillerin yatırımcıya önemli avantajlar sağlayabileceğini belirten Demirtaş, ancak bu tahvillerin sadece enflasyon ölçümünün sağlıklı yapıldığı ülkelerde işe yaradığını hatırlattı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

7- PANİĞE KAPILIP ACELECİ DAVRANMAK

Piyasa dalgalanmalarına karşı panikle hareket etmenin büyük zararlar doğurabileceğini vurgulayan Demirtaş, yatırımcıların stratejik ve soğukkanlı kararlar alması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan yatırımcılara kritik enflasyon uyarıları: En sık yapılan 8 hata!

8- MALİYET ARTIŞLARINI HESABA KATMAMAK

Özellikle işletme sahipleri ve girişimcilerin enflasyonun hammadde, işçilik ve operasyonel maliyetler üzerindeki etkisini göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Demirtaş, maliyet hesaplarının enflasyona uygun şekilde yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Enflasyon ortamında yatırım yapmak, dikkatli bir strateji gerektirir. Hatalardan kaçınmak ve doğru yatırım araçlarını seçmek, finansal başarı için kritik öneme sahiptir" dedi.

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