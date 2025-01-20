BKM açıkladı: IBAN ile para transferinde yeni dönem!
BKM'den yapılan açıklamaya göre, "Ödeme İste" hizmetinin kapsamı genişletildi. Artık işletmeler ve bireyler için esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen yıl başlatılan dijital çözüm "Ödeme İste" hizmetinin kapsamı genişletildi.
İŞLETMELER VE E-TİCARET İÇİN KULLANILABİLECEK
Geliştirilen hizmet artık bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılara da avantajlar sunuyor. "Ödeme İste", işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret ve alışveriş işlemlerine kadar farklı alanlarda kullanılabilir hale geldi.
FAST İLE UYUMLU ÇALIŞIYOR
Merkez Bankası tarafından işletilen FAST sistemiyle entegre olan ve BKM tarafından yönetilen hizmet, 22 Ocak 2024'ten bu yana ödeme süreçlerini hızlandırıyor. Bu süre içinde 1 milyon işlem gerçekleştirildi ve 285 bin kullanıcı ödeme talebinde bulundu.
Yeni eklenen erken ödeme, kısmi ödeme ve erteleme gibi özellikler, ödeme süreçlerini daha esnek hale getiriyor. Örneğin, erken ödeme seçeneğiyle kullanıcılar vade tarihinden önce ödeme yapabiliyor, kısmi ödeme ile ise talep edilen tutarın bir kısmını ödeyebiliyor.
KOLAY KULLANIM HEDEFLENİYOR
Hizmet, bankaların mobil uygulama ve web sitelerindeki FAST menüsü üzerinden kolayca erişilebilir. Kullanıcılar IBAN, karekod veya Kolay Adres bilgisiyle ödeme talebi oluşturabiliyor. Ödeme talebi borçluya SMS veya anlık bildirimle iletiliyor.
Kurumsal ödemeler için de benzer adımlar izlenirken, e-ticaret ve yüz yüze işlemlerde üye iş yerlerine özel API ara yüzü sunuluyor.
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