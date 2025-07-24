Aktif kredi kartı kullanıcıları ve ihtiyaçlarına yönelik banka kredisinden faydalananlar, ödeyemedikleri borçlarını yapılandırabilecek. Peki, BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırma ne zaman? BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırma nasıl yapılır?

BDDK KREDİ VE KART BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

İlgililer, temmuz ayında duyurulan kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırmasını 3 ay içinde yapmalılar.

Düzenlemeyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredi borç bakiyeleri 48 ay ile yapılandırılabilecek.

BDDK BORÇ YAPILANDIRMA KOŞULLARI NELER?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri,

Anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri,

Daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri düzenlemeden faydalanabilecekler. BDDK'nın hayata geçirdiği düzenleme sayesinde; Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırma yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak düzenlendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından yapılandırma kapsamı değişti ve artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak, gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.