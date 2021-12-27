BDDK listeyi genişletti: Tam 26 kişi hakkında suç duyurusu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 5 kişi hakkında suç duyurusu bulunmasının ardından yeni bir açıklama yaparak suç duyurusunda bulunulan kişi sayısını 26'ya çıkardı. Yeni eklenen isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu'da yer alıyor.
BDDK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Hakkında suç duyurusunda bulunulan 26 kişinin yer aldığı listeyi paylaşan BDDK, “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.
LİSTE GENİŞLETİLDİ
BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomist Güldem Atabay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve yayıncı Selçuk Geçer de bulunuyor.
Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur.— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) December 27, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/CvwvxWUPdJ
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