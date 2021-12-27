BDDK listeyi genişletti: Tam 26 kişi hakkında suç duyurusu

27 Aralık 2021 Pazartesi, 20:17

BDDK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan 26 kişinin yer aldığı listeyi paylaşan BDDK, “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

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BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomist Güldem Atabay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve yayıncı Selçuk Geçer de bulunuyor.