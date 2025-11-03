BDDK verileri açıklandı: Kredi borcunda zirvedeki iller belli oldu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2025’in ilk 9 ayında Türkiye’nin en borçlu ili Ankara oldu. Kişi başına kredi tutarının en yüksek olduğu il başkent olurken, borcunu ödeyemeyen iller sıralamasında Karaman zirvede yer aldı.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN İLLER LİSTESİ

BDDK raporuna göre kişi başı takipteki alacak tutarı Karaman’da 13 bin 316 lira olarak kaydedildi. İstanbul 12 bin 903 lirayla ikinci, Muğla ise 11 bin 462 lirayla üçüncü sırada yer aldı. Gaziantep 10 bin 680 lirayla dördüncü, Kocaeli 9 bin 989 lirayla beşinci oldu.

BORCUNU EN DÜZENLİ ÖDEYEN İLLER

Borç ödeme konusunda en az sorun yaşayan il Muş oldu. Kişi başına bin 702 liralık takipteki alacakla listenin sonunda yer alan Muş’u, bin 865 lira ile Bayburt ve bin 920 lira ile Gümüşhane izledi. Kişi başına kredi miktarında ise Ankara 595 bin 699 lirayla ilk sırada yer aldı. Onu 582 bin 897 lirayla İstanbul, 436 bin 827 lirayla Gaziantep, 383 bin 718 lirayla Antalya ve 343 bin 533 lirayla Denizli takip etti.

EN AZ KREDİ BORCU OLAN ŞEHİRLER

Kredi borcu en düşük iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplandı. En az borcu olan il 61 bin 386 lira ile Bingöl oldu. Bingöl’ü 62 bin 973 lirayla Hakkari, 66 bin 224 lirayla Ağrı, 70 bin 167 lirayla Şırnak ve 82 bin 782 lirayla Muş izledi.