BDDK'den geri alımlarda esneklik kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:47
BDDK'den geri alımlarda esneklik kararı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) deprem bölgesinde risk ağırlıkları uygulamasını öteleyen bir karara imza attı.

Buna göre deprem bölgesinde bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat 2023 tarihinden sonra deprem/afet bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmamasına karar verdi.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat 2023 tarihinden sonra deprem/afet felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmaması da kararlaştırıldı.

BDDK hisse geri alımlarıyla ilgili de bir karar aldı.

Payları borsada işlem gören halka açık bankaların bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.


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