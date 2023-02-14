BDDK'den geri alımlarda esneklik kararı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:47

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) deprem bölgesinde risk ağırlıkları uygulamasını öteleyen bir karara imza attı.

Buna göre deprem bölgesinde bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat 2023 tarihinden sonra deprem/afet bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmamasına karar verdi.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat 2023 tarihinden sonra deprem/afet felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmaması da kararlaştırıldı.

BDDK hisse geri alımlarıyla ilgili de bir karar aldı.

Payları borsada işlem gören halka açık bankaların bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.