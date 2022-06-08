BDDK'den 6 tasarruf finansman şirketine 'faaliyet izni'
İntibak talebi uygun görülen 6 tasarruf finansman şirketinin faaliyet izinleri, BDDK tarafından onaylandı. Kurum, 21 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin reddetmiş ve 2 Temmuz 2021'de tasfiyesine karar vermişti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, intibak talebi uygun görülen Emin Evim Tasarruf Finansman AŞ, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ, Katılım Tasarruf Finansman AŞ, İmece Tasarruf Finansman AŞ ve Sinpaş Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.
Söz konusu kararlar; Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.
NE OLMUŞTU?
BDDK, 21 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin reddetmiş ve 2 Temmuz 2021'de tasfiyesine karar vermişti. İnceleme ve değerlendirme süreci, 28 Nisan 2022'de 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin uygun görülmesi ile tamamlanmıştı.
Bugün yayımlanan karar ile tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet izinleri de karara bağlanmış oldu. Böylece geçen yılın mart ayından bu yana tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı.
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