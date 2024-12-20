BDDK'den bankaların 'sermaye yeterliliği hesaplamasında' değişiklik

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:18

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:19

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı ticari kredilerin kullanımında risk ağırlığını yüzde 200'den yüzde 20-100 aralığına düşürdü.

Kararla birlikte stok olan krediler de dahil ticari kredilere, kredi derecesi dikkate alınarak yüzde 20, yüzde 50 ya da yüzde 100 risk ağırlığı uygulanacak.

Bu oran şirketlerin kredi notuna göre belirlenecek. Kredi notu olmayan ya da düşük olanlar için oran yüzde 100, iyi notu olanlar için yüzde 20 olarak belirlenecek.

Mayıs 2022’den itibaren, tarım kredileri, KOBİ kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler hariç ticari nakdi kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında mevzuata göre daha ihtiyatlı bir şekilde yüzde 200 risk ağırlığı uygulanıyordu.

SERMAYE YETERLİLİK ORANI HESAPLAMASINDA DÖVİZ KURU 32,83

Öte yandan BDDK daha önce Haziran 2023 kurunun dikkate alındığı bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplamasında yabancı para kalemler için 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmak üzere Haziran 2024 (32,83) tarihindeki döviz kurlarının kullanılabilmesi imkanını getirdi.