BDDK, adı CIA ile yan yana anılan Iraklı Saad Al Janabi’ye altın tepside ikramlar sunmuş: Karanlık isme izin

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Türkiye’nin karapara cennetine dönüştüğüne yönelik iddiaları haklı çıkaran eylemlere bir yenisi daha eklendi. Karapara sahiplerini ve aklayıcılarına vatandaşılık verilmesi yetmezmiş gibi izin alma süreci hayli zor olan bankacılık izinleri de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kolay bir şekilde veriliyor. Daha önce ABD’yi dolandıran Jacop Kingston’un karaparalarını aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’a varlık yönetim şirketi, CIA raporlarında eski Irak devletinin istihbarat görevlisi ve silah kaçakçısı olmakla suçlanan Al Handal’a banka kurma izni veren BDDK’nin, Iraklı CIA ajanı Saad Al Janabi’ye de varlık yönetim şirketi kurması için izin verdiği ortaya çıktı.

Saddam Hüseyin’in en yakınlarıyla ticari ortaklığı bulunan Al Janabi, Saddam ailesi ile anlaşmazlığa düşünce Kaliforniya’ya kaçmış, Irak’ın işgalinden sonra ülkesine dönmüştü. ABD’nin Bağdat’a yönetici olarak atadığı General Jay Garner ile CIA’in Ortadoğu görevlisi Whitley Bruner’e danışmanlık yapan Janabi, geçen yıl BDDK’nin izni ile AGS Gezegen Varlık yönetim şirketini kurdu. Hızını alamayan Janabi, bu kez BDDK’den dijital bankacılık, SPK’den de aracı kurum kurmak için izin başvurusu yaptı. SPK, Janabi’ye ret cevabı verince BDDK de bir yıl önce varlık yönetimi için izin verdiği Janabi’ye bu kez dijital bankacılık için olumsuz yanıt vermek zorunda kaldı.

BDDK’nin Saad Al Janabi hakkında gerekli güvenlik soruşturması yapmadığı anlaşılıyor. Oysa uluslararası basında Janabi hakkında yeteri kadar belge ve bilgi bulunuyor. Bu durumda BDDK’nin yetkili birimlerinde “savsaklama” ya da “İngilizce bilmeyen personel mi çalıştırıyor” sorusu gündeme geliyor.

DIŞ KAYNAKLARDA JANABI

TIME Magazin adlı sitede Saddam Hüseyin’in oğullarının eski yardımcısı ve kayınbiraderinin iş ortağı olarak tanıtılan Janabi için şunlar yazıyor. “Saddam Hüseyin için 2003’e kadar bir bilgi kaynağıydı. Ancak 2002’de Bağdat, Ürdün, Batı Şeria ve Lübnan hakkında CIA için bir bilgi kaynağıydı. CIA tarafından sık sık unvan dağıtan tabur arasında iyi bir Sünni olarak anılıyordu.”

NYT’de ise “Birçok üst düzey aile üyesi Irak’ta kalmasına rağmen, kendisi Saddam Hüseyin’in kayınbiraderiyle yaptığı iş ortaklığı sancılı bir şekilde bitince Kaliforniya’ya kaçtı. Şimdi Bağdat’ın zengin semti Mansur’daki konağında yeni Irak’ta genişleme planları üzerinde çalışıyor. Saddam Hüseyin’in düşüşünden iki hafta sonra Bağdat’a dönen Janabi, malikânesinde üst düzey Iraklı iş liderleri ve General Garner’ın personeli arasında günlük toplantılara ev sahipliği yapıyor.CIA’de daha önce Ortadoğu uzmanı olan James Whitley’e danışmanlık yapıyor” iddialarına yer veriliyor.

CIA’Yİ DE Mİ DOLANDIRDI?

Janabi ile ilgili raporlarda başka ilginç bilgiler de yer alıyor. Bunlardan biri ABD’yi bile dolandırması. Irak’ın işgali sonrasında Garner tarafından kendisine görev verilen Saad Al Janabi’ye Saddam yanlısı aşiretleri ABD safına çekmek amacıyla 100 milyon dolar para verildi. Janabi, CIA’den aldığı 100 milyon doları aşiretlere dağıtmak yerine kendi şirketine aktarmış. Al Janabi’nin bir diğer faaliyeti de ekonomi ve finans ajanlığı. Dubai’den Ürdün’e, Irak’tan Filistin’e kadar pek çok ülkede faaliyet yürüten Janabi, kurduğu ilişkiler üzerinden istihbaratlara finans ajanlığı da yapıyor.