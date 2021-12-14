BDDK'den, Emlak Katılım Bankası'na yeni izin
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye bilgi sistemleri alt yapısı sağlama faaliyeti izni verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Emlak Katılım Bankası, bağlı ortaklıukları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlama faaliyetini yürütebilecek
Karar doğrultusunda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması faaliyeti yürütebilecek.
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