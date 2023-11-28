BDDK'den iki bankaya izin kararı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:03

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan (BDDK) iki bankaya izin kararı çıktı.

BDDK'nin, söz konusu kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi.

Söz konusu karar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.

BDDK, Adabank'a ise katılım fonu kabulü ile finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.

Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.