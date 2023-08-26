BDDK'den ikinci konut alımına kredi kısıtlaması
BDDK'nin yeni düzenlemesiyle ikinci ev alacaklara evin değerinin yüzde 22,5'inden fazla konut kredisi verilmesini yasaklandı. Düzenleme ilk kez konut alacakları kapsamayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde düzenlemeye gitti.
BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fnansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler" kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak" ifadeleri kullanıldı.
YÜZDE 22,5'İ KADAR KREDİ
Buna göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.
Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.
İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.
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