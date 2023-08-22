Buğra Gökce paylaştı... İstanbul'da konut fiyatları neden uçtu? İşte nedeni...

Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:16

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:16

Yurttaşların enflasyon altında ezildiği Türkiye'de barınma sorunu da en önemli problemlerin başında geliyor. Konut fiyatlarının fahiş noktalara ulaşmasıyla yeni ev sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Kiralar ise cep yakmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, konut fiyatlarındaki bu dengesizliğin nedenini açıkladı.

İSTANBUL'UN YÜZDE 17'Sİ YABANCILARDAN OLUŞUYOR

"İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor" diyen Gökce, "Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul'da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı" ifadelerini kullandı.

İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor.



Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul'da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı. pic.twitter.com/mbrJukgpc2 — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 22, 2023

Gökce, "Yurt dışı doğumlu vatandaşların toplam vatandaşlara oranı yüzde 7,2'ye çıkarken, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle birlikte İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 17'si yurtdışı doğumlular veya yabancılardan oluşuyor" dedi.

"YABANCI NÜFUSUNDAKİ ARTIŞ KONUT VE KİRA BEDELLERİNİ YÜKSELTİYOR"

Ortaya çıkan bu tablonun konut piyasasındaki dengesizliği de artırdığını söyeleyn Gökce, "Bugün yabancı nüfusunda yaşanan artış hem talebi artırıyor hem de konut ve kira bedellerini yükseltiyor. Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına bu açıdan da bakmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.