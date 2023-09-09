BDDK'den yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:23
BDDK'den yönetmelik değişikliği
Abone Ol google-news

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yönetmelik değişikliğine gidildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.


Player Alanı
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenleme

İlgili Haberler

BDDK'den kredi sistemine ilişkin karar!

BDDK'den kredi sistemine ilişkin karar!
BDDK kredi yasağı getirmişti! Konut fiyatları düşecek mi?

BDDK kredi yasağı getirmişti! Konut fiyatları düşecek mi?
Merkez Bankası ve BDDK harekete geçti: Yeni konut kredisi geliyor

Merkez Bankası ve BDDK harekete geçti: Yeni konut kredisi geliyor

En Çok Okunan Haberler