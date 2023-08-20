Merkez Bankası ve BDDK harekete geçti: Yeni konut kredisi geliyor

Yayınlanma: 20.08.2023 - 11:09

Güncelleme: 20.08.2023 - 11:52

Enflasyon ve dövizdeki dalgalanmalar ile birlikte yurttaşlar, astronomik artış gösteren kira ve konut fiyatları karşısında ezilmeye başladı.

Merkez Bankası’nın da politika faiz artırımı, sadeleşme ve miktarsal sıkılaştırma adımları konut kredi faizlerini zirveye çıkardı.

Konut kredi faizleri 2 Haziran'da yüzde 18,05 iken 4 Ağustos itibariyle yüzde 35,1'e kadar çıktı.

TEŞVİK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLECEK

İktidara yakın Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yeni konut kredisi geliyor.

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni konut kredisi hakkında kampanya yürüttüğü belirtildi. Buna göre, ilk kez konut alacaklara devlet desteği verileceği aktarıldı.

İlk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulacağı söylenirken kamu bankaları nezdinde 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz seviyelerinde yapılacak bir düzenleme üzerinde durulduğu kaydedildi.

Sıfır ve ikinci el konutlar için de geçerli olması beklenen kampanyada ayrıntıların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

"İLK KONUT ALIMINA DESTEK İÇİN ÇALIŞMA VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile yaptığı buluşması kapsamında düzenlemenin ipuçlarını vererek şunları kaydetti:

"Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü bir şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. Bu konuda Merkez Bankamızın da BDDK ile birlikte çalışmaları var. Önümüzdeki dönemde inşallah bu konularda da daha yeni adımlar bekliyoruz. Konut arzını arttırmak, konut maliyetlerini düşürmek ve konut edinimini arttırmak durumundayız. Geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası ortak bir çalışma yapmıştık. Orada da rakamsal olarak şu tespit edilmişti. İlk konut edinimi hem sosyal refahı hem de makro düzeyde istikrarı çok daha destekleyici bir hadise. Tasarruf oranlarını arttırıyor ve sosyal refahı artırıyor. Dolayısıyla kamu olarak biz bu ilk konut edinimini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edeceğiz."