BDDK’nin son KOBİ raporuna göre işletmelerin kredi borcu ortalama 300 bin lira

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2022 yılı mart sonu itibarıyla açıkladığı “KOBİ Kredileri” raporu, küçük ve orta boy işletmelerin ciddi ve düzenli artan bir borç yükü altında olduğunu gösterdi. AKP iktidarının yanlış politika ve uygulamaları nedeniyle ağır bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye’de, bu durum kısa- orta vadeli geleceğe ilişkin önemli riskler barındırıyor.

BDKK’nin 2022 yılı mart sonu itibarı yla açıkladığı verilerin detayları ise şöyle:

- KOBİ niteliğindeki şirketlerin toplam nakdi kredi hacmi Aralık 2021’e (3 aylık) kıyasla yüzde 18, Mart 2021’e (yıllık) kıyasla yüzde 44.1 artarak 1 trilyon 267 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda “mikro” işletmelerin borcu yıllık yüzde 35.5 artışla 370.7 milyar lira, “küçük” işletmelerin borcu yüzde 48.2 artışla 419.1 milyar lira ve “orta büyüklükteki” işletmelerin borcu yüzde 47.9 artışla 477.5 milyar liraya çıktı.

- KOBİ’lerin ortalama kredi borcu ise Aralık 2021’e kıyasla yüzde 15.9, Mart 2021’e kıyasla yüzde 34 artarak 300 bin 379 liraya yükseldi. Bu ortalama mikro işletmelerde yıllık bazda 24.9 artışla 103 bin 41 lira, küçük işletmelerde yüzde 43.6 artışla 869 bin 448 lira ve orta büyüklükteki işletmelerde yüzde 45.2 artışla 3 milyon 432 bin 744 lira oldu.

300 BİN İŞLETME ZORDA

- Bankaların KOBİ niteliğindeki nakdi kredi müşterisi sayısı ise Aralık 2021’e kıyasla yüzde 1.8, Mart 2021’e kıyasla 7.6 artışla 4 milyon 218 bin 904’e yükseldi. Müşteri sayısı mikro işletmelerde yıllık bazda yüzde 8.4 artışla 3 milyon 597 bin 827, küçük işletmelerde yüzde 3.2 artışla 481 bin 979 ve orta büyüklükteki işletmelerde yüzde 1.9 artışla 139 bin 98 oldu.

Öte yandan yine Mart 2022 sonu itibarıyla takipteki (batık) toplam nakdi kredi büyüklüğü 63.1 milyar lira olarak hesaplandı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 57.7 milyar liraydı. Bu durumdaki toplam müşteri sayısı ise 278 bin 906’dan 299 bin 692’ye yükseldi.