BDDK’ye göre 14 Temmuz itibarıyla toplam kredi hacmi 6.3 trilyon liraya ulaştı

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

BDDK’nin 14 Temmuz 2022 itibarıyla yayımladığı haftalık bankacılık sektörü verileri, kredi kullanımının önemli bir noktaya ulaştığını ortaya koydu. Buna göre Aralık 2021 sonuna kıyasla toplam kredi hacmi yüzde 29.1 artışla 6 trilyon 327 milyar liraya yükseldi.

EN HIZLI ARTIŞ ‘TAŞIT’TA

Bu kapsamda TL krediler yüzde 36.9 artışla 3.9 trilyon lira, döviz krediler ise yüzde 18.5 artışla 2.4 trilyon lira oldu. 14 Temmuz itibarıyla diğer detaylar ise şöyle:

Tüketici kredileri toplamı 17.7 artışla 914 milyar lira, bireysel kredi kartı hacmi yüzde 34.3 artışla 282.1 milyar liraya ulaştı.

Tüketici kredileri kapsamında konut kredileri yüzde 16.5 artışla 348.4 milyar lira, taşıt kredileri yüzde 86.1 artışla 24.4 milyar lira ve ihtiyaç kredisi yüzde 16.4 artışla 541.2 milyar liraya yükseldi.

Ticari kredi ve diğer kredi toplamı ise yüzde 31.1 artışla 5.1 trilyon lirayı aştı. Taksitli ticari kredi kapsamındaki taşıt kredisi de yüzde 75 artışla 93.6 milyar lira oldu.

Özellikle tüketici kredileriyle ilgili yazılı değerlendirme yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Tüketici kredisi borçlusu vatandaş sayısı, başka başka bankalara borcu bulunanlar tek kişi sayıldığı halde, son bir yılda yaklaşık 1.8 milyon arttı ve 36.2 milyona kadar çıktı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş, tüketici kredisi çekip kredi kartı borcunu, tüketici kredisi borcunu ödeyemediği noktada da kredi kartından nakit çekip tüketici kredisini ödeyerek geçim çarkını çevirmeye çalışıyor. Bu tam anlamıyla bir borç sarmalıdır” dedi. Altay şöyle devam etti:

4 MİLYON 150 BİN KİŞİ

“Nitekim, bu yıl bankalar borcunu vadesinde, hatta üç ay olan temerrüt süresinin de sonunda ödeyemeyen 403 bin kredi kartı ve 513 bin tüketici kredisi müşterisini icra takibine aldı. Kredi kartı yüzünden icraya verilenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 122 arttı. Tüketici kredisi yüzünden verilenlerin sayısı da yüzde 76 arttı. Son beş yılda bankaların borcu yüzünden icra takibine aldığı vatandaş sayısı 4 milyon 150 bine dayandı. Türkiye’de 25 milyon aile bulunduğunu göz önüne alırsak, neredeyse her altı aileden birinin başında bir icra dosyası sallanıyor.”