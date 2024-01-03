Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:00

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından memur ve memur emeklisinin maaş zam oranı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı.

2023'ün Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,78 enflasyon farkı alacak.

180 BİN LİRAYI AŞTI

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise temmuz ayında yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı mahsup edildi.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı.