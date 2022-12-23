Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

23 Aralık 2022 Cuma, 15:49

Askerliğini bedelli olarak yapacakların merak ettiği konuların başında bedelli askerlik ücreti geliyor. Son asgari ücret zammıyla beraber bedelli askerlik fiyatları daha da artacak. Şu an 80 bin TL olan bedelli askerliğin 2023 fiyatı merak ediliyor.

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Askerliğini bedelli olarak yapacakların merak ettiği konuların başında bedelli askerlik ücreti geliyor. Şu an 100 bin civarında olan bedelli askerlik ücretine zam gelmesi bekleniyor.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, asgari ücretteki yüzde 55'lik artışın memur maaşlarına da yansıyacağı düşünüldüğünde 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 150 bin TL'nin üstüne çıkacağını aktardı.

Aydemir, "Bedelli kuraya kaldı; ücret 150 bin olacak" başlıklı yazısında şöyle dedi:

"Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak…"

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

2023 bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre belirleniyor. 2023 bedelli askerlik ücreti TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkıyla birlikte belirlenecek.



