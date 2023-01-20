Beklenen Oldu! Kripto kredi platformu Genesis iflas başvurusunda bulundu!

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:16

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:16

Kripto varlık kredi platformu Genesis Capital iflasa karşı korunma başvurusunda bulundu.

Madde 11 kapsamındaki iflasa karşı korunma başvurusu perşembe günü New York Güney Bölge Mahkemesi'ne yapıldı.

Genesis Capital'ın ana hissedarı Digital Currency Group, içinde bulunulan likidite krizinin aşılması için bir süreden bu yana kreditörler ile gizli görüşmeler yürütüyordu ve nakit temin edilememesi halinde iflas başvurusu yapılmasının gerekeceğini belirtiyordu.

GENESIS'IN DE AYNI AKIBETI YAŞAMASI BEKLENIYOR!



Kriptoda 2022'nin en büyük krizi olan FTX'in gürültülü iflas sürecinin ardından Genesis'in de aynı akıbeti yaşaması bekleniyordu.

FTX'te yaşananların ardından çekimleri askıya alan Genesis'in fon olmadan iflas edeceği uyarısında bulunulmuştu.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar şirketin kredi birimi için yeni finansman arayışında olduğunu ve bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda potansiyel yatırımcılarını iflas başvurusu yapacağı yönünde uyardığını belirtmişti.

Kaynaklar şirketin 1 milyar dolarlık fon arayışında olduğunu ifade etmişti. Şirketin bu fon arayışında şu ana kadar başarılı olamadığı ve başarısız girişiminde sektörün balinası Binance’in de kapısını çaldığı belirtilmişti.

FTX hesabında 175 milyon doları kalan Genesis 10 Kasım'dan itibaren çekimleri durdurmuştu.