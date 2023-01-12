Kripto piyasasında beklenmedik yükseliş: Bitcoin 18.000 doları aştı!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:06

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:30

Kripto varlıklar piyasalarda risk iştahının artmasıyla yükseldi.

Bitcoin 17.000 doları aşmasından günler sonra yeni bir kritik seviyeyi kırdı. Son 24 saatte yüzde 4.6 yükselen dünyanın en büyük kripto parası aralık ortasından bu yana ilk kez 18.000 doların üzerine tırmanarak 18.250 doları gördü.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Son 1 haftada Bitcoin yüzde 8, Ethereum ise yüzde 11,5 değer kazandı.

Bitcoin sabah saatlerinde 18 bin 130 seviyesinde hareket ederken Ethereum da yüzde 5 değer kazanarak 1400 dolara kadar yükseldi. Ripple yüzde 4 artışla 0,373 dolar, Cardano (ADA) yüzde 3 artışla 0,324 dolar, Dogecoin yüzde 2,7 artışla 0,079 dolardan işlem gördü.

GÖZLER ENFLASYON VERSİNDE

Kripto para piyasasında bugün gözler ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verisinde olacak. Bu veri, Fed’in enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor. Kasımda yıllık enflasyon yüzde 7,1 olarak açıklanmıştı. Piyasa enflasyonun aralıkta yüzde 6,5’e gerilemesini bekliyor.

FTX'İN 5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ VARLIĞI KURTARILDI

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşayan ve kasım ayında ABD'de iflas sürecini başlatan FTX dün şirketin nakit ve dijital olmak üzere 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını açıkladı.