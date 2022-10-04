Belçika'da aşırı kârlar vergilendirilecek

04 Ekim 2022 Salı, 07:00

Belçika, yüksek kazanç sağlayan elektrik üreticileri ve fosil yakıt şirketlerinden 4,7 milyar Euro vergi toplamayı planlıyor.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, ülkede faaliyet gösteren enerji şirketlerinden fazla kazanç vergisi alınmasını içeren teklifini hükümete sundu.

Teklife göre, enerji sektöründeki şirketlerin aşırı kazançları vergilendirilecek.

Yenilenebilir, nükleer ve kömür gibi kaynaklardan elektrik üretenlerin gelirleri 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 döneminde megavatsaat başına 130 Euro ile sınırlandırılacak. Bu firmaların, söz konusu fiyat üzerindeki elektrik satışları "aşırı kazanç" olarak kabul edilecek.

Yüksek kâr sağlayan fosil yakıt sektöründen de "dayanışma katkısı" adı altında vergi alınacak. Bu katkı doğalgaz, petrol, kömür ve rafineri gibi alanları kapsayacak.

Bu uygulamayla elektrik üreticileri ve fosil yakıt şirketlerinden 2022 yılında 1,8 milyar Euro, 2023 yılında da 2,9 milyar Euro kaynak sağlanacak. Bu yıl ve gelecek yıl toplanacak 4,7 milyar Euro ile enerji krizinden en fazla etkilenen hanelere ve işletmelere destek verilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması gerekiyor.

AB üyesi ülkeler, geçen hafta enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı.

Belçika, enerji firmalarını vergilendirme teklifini bu çerçevede hazırladı.