Belçikalılar araçlarına daha ucuz akaryakıt almak için Fransa'ya gidiyor
Belçika ile Fransa arasında akaryakıt fiyatlarında litrede 30 ila 50 sentlik farklar nedeniyle Belçikalılar araçlarına yakıtı Fransa'dan alıyor.
Belçika basınında yer alan habere göre, yüksek benzin ve mazot fiyatları vatandaşların bu ürünleri başka ülkelerden temin etmesine neden oluyor.
Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle bu ülke ile komşusu Belçika arasında benzin ve mazot fiyatları 30 sent kadar açıldı. Fransa'daki bazı benzin istasyonlarının ek indirim kampanyaları uygulamasıyla bu fark 50 sente kadar çıkıyor.
AKARYAKITA 12-20 EURO DAHA AZ ÖDÜYOR
Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyor.
Aracına yaklaşık 40 litre yakıt alan bir Belçikalı bu ürüne kendi ülkesinden yaklaşık 12 ila 20 Euro daha az ödemiş oluyor.
Özellikle sınıra 50 kilometre mesafedeki bölgelerden yoğun şekilde Fransa'ya yakıt almaya gidiliyor.
BİDONLARLA İLAVE AKARYAKIT ALINIYOR
Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyor.
Mevcut kurallar göre bir aracın, deposunun dışında bidonla en fazla 10 litre akaryakıtla sınırı geçmesine izin veriliyor. Ancak iki ülke arasındaki sınırda bu durum denetlenmediği için pek çok Belçikalı limitlerin çok üzerinde akaryakıtı bidonlarla getiriyor.
Bu durum, Belçika'nın Fransa sınırına yakın bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarının da tepkisini çekiyor.
Öte yandan Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyor.
Halihazırda Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,72 Euro, mazotun litre fiyatı da 2,07 Euro seviyesine bulunuyor.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
- Arka planını yazdı: 'Ankara rahatsızdı'