Akaryakıt zammı pompaya yansıdı: Litresi 25 lirayı aştı

Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. İşte güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:58
Akaryakıt zammı pompaya yansıdı: Litresi 25 lirayı aştı
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Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki hareketlere paralel olarak akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor.

Motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.33 liradan satılıyor.

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.48 liradan satılıyor.

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.46 liradan satılıyor.


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