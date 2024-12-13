Belediye duyurdu: Ankara'da suya zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde yüzde 30,2 oranında artış yaparak yeni ücreti 35 TL olarak belirledi.

Belediye duyurdu: Ankara'da suya zam
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ANKA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 21:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan bilgilendirmeye göre ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı.

Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.

Öte yandan, sosyal yardım alan vatandaşların suya 10 metreküpe kadar metreküp başına 1 TL'den, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversiteli öğrencilerin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmaya devam edeceği kaydedildi.


Etiketler: #su #artış #Ankara Büyükşehir Belediyesi

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