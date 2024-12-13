Belediye duyurdu: Ankara'da suya zam
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde yüzde 30,2 oranında artış yaparak yeni ücreti 35 TL olarak belirledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan bilgilendirmeye göre ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı.
Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.
Öte yandan, sosyal yardım alan vatandaşların suya 10 metreküpe kadar metreküp başına 1 TL'den, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversiteli öğrencilerin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmaya devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: #su #artış #Ankara Büyükşehir Belediyesi
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