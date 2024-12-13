Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmurusaat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Geminid (İkizler) meteor yağmurları için geri sayım başladı. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmurusaat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmurusaat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:54

Geminid meteor yağmurlarının ne zaman gerçekleşeceği, gök olaylarını seven ve izlemeye meraklı olan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmurusaat kaçta gerçekleşecek? Gök taşı yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlerinden Geminid (İkizler) Gök Taşı Yağmuru, 13-14 Aralık'ta en yüksek sayıya ulaşıyor ve saatte 120 gök taşı görülebiliyor.

Geminid meteor yağmurları için bir saat belli değil. Cuma gecesi ve cumartesi sabahı boyunca görülmesi bekleniyor. 14 Aralık sabahı saatte ortalama 120 meteorun görülmesi bekleniyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURLARI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Uzmanlar, Geminid Gök Taşı Yağmuru’nun çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada Türkiye'den de izlenebileceğini dile getirdi.


Etiketler: #Geminid meteor yağmuru #meteor #meteor yağmuru

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