Emekliler zam taleplerini açıkladı: 'TÜFE artışı yetmez'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:26

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:27

Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 2025 yılı için emeklilere yapılacak zam beklentilerini açıkladı. Çalışkan, "Emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi.

TÜFE'NİN EMEKLİYE ETKİSİ

Satılmış Çalışkan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) emeklinin gerçek durumunu yansıtmadığını belirterek, "TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritti ve eritmeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.

EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜK

Çalışkan, emeklilerin alım gücünün oldukça düşük olduğunu vurgulayarak, "Emekli maaşını almadan pazara gidemiyor. Her şeye zam gelirken, emekli neredeyse hiçbir şey alacak durumda değil" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜZENLEME İSTEDİ

Çalışkan, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve emeklilerin maaş zamlarının TÜFE’den bağımsız, gösterge ve katsayı sistemine göre yapılmasını talep etti. “Emekliler, yıllarca prim ödeyerek hak ettikleri maaşlarını almaktadırlar” şeklinde konuştu.

SENDİKALAŞMA HAKKI VE ZAM TALEPLERİ

Emeklilerin sendikalaşma hakkı kazanmasını istediklerini dile getiren Çalışkan, “Emekliler olarak masada yer almak ve taleplerimizi duyurmak istiyoruz. Bugün emeklilerin maaşları yetersiz ve sürekli eriyor” dedi.

2025 İÇİN KRİTİK ZAM TALEPLERİ

Çalışkan, 2025 yılı için emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam yapılmasını gerektiğini belirterek, “Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez” dedi.