Belirtmeyenlere büyük cezalar yolda: Kritik beyanname için yarın son gün!

Milyonlarca mülk sahibi için gelir beyanında kritik tarih yaklaştı. 31 Mart 2026 itibarıyla kira gelirine ilişkin beyannamelerin verilmesi gerekiyor. Kira geliri elde eden konut sahiplerinin bu yükümlülüğü yerine getirmesi zorunlu tutuluyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, beyanda bulunmayan mükelleflerin ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.

“BİLMİYORDUM DEMEK SİZİ KURTARMAZ”

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde Karakaş, “2025 yılı boyunca cebinize giren kira gelirlerini devlete bildirmek için zaman daralıyor. "Unuttum", "Bilmiyordum" ya da "Az miktar bir şey olmaz" demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek” ifadelerini kullandı.

Karakaş ayrıca mülk sahiplerinin kira beyannamesine ilişkin dikkat etmesi gereken başlıkları sıraladı.

MÜLK SAHİPLERİ İÇİN KRİTİK BİLGİLER

1. Beyanname için son gün ne zaman?

31 Mart Salı günü mesai bitimine kadar beyannamenin verilmesi ve ilk taksitin ödenmesi gerekiyor.

2. 2025 yılı istisna tutarı ne kadar?

2025 yılı için yıllık 47.000 TL’ye kadar olan konut kira gelirleri için beyan zorunluluğu bulunmuyor. 2026 yılı için bu sınır 58.000 TL olarak uygulanıyor. Bu tutarın aşılması halinde beyanname verilmesi gerekiyor.

3. Hiç gelir elde edilmediyse ne yapılmalı?

Konutun boş kalması ya da istisna sınırının altında gelir elde edilmesi durumunda, e-Devlet üzerinden Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla “İstisna Dilekçesi” verilmesi öneriliyor.

4. Birden fazla konutta istisna uygulanır mı?

Birden fazla taşınmazdan gelir elde edilse dahi istisna tutarı yalnızca bir kez uygulanabiliyor.

5. Beyanname sonrası ayrıca kayıt gerekir mi?

Beyanname verilmesiyle birlikte vergi dairesi mükellefiyet kaydını otomatik olarak oluşturuyor.

6. İşyeri kira gelirinde sınır nedir?

Stopaj uygulanan iş yerlerinde 2025 yılı için 330.000 TL, 2026 yılı için 400.000 TL sınırı bulunuyor. Stopaj yapılmayan iş yerlerinde ise sınır 18.000 TL olarak uygulanıyor.

7. Hem konut hem iş yeri geliri varsa ne yapılmalı?

Konut gelirinden istisna düşüldükten sonra kalan tutar ile iş yeri brüt geliri toplanıyor. Toplamın 330.000 TL’yi aşması halinde her iki gelir için de beyanname verilmesi gerekiyor.

8. Ödenen kira gider olarak düşülebilir mi?

Gerçek Gider Yöntemi seçildiğinde, Türkiye’de ikamet eden mükellefler kendi oturdukları konutun kira bedelini gider olarak gösterebiliyor.

9. Bedelsiz kiraya verilen konut vergilendirilir mi?

Konutun bedelsiz ya da düşük bedelle kiraya verilmesi durumunda, kira bedeli emlak vergi değerinin yüzde 5’inden düşükse bu oran gelir kabul edilerek vergilendiriliyor.

10. Eğitim ve sağlık harcamaları indirilebilir mi?

Belirli şartlar altında eğitim ve sağlık harcamaları vergi matrahından indirilebiliyor. Bu indirimin, beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması gerekiyor. Harcamaların Türkiye’de yapılması, belgelendirilmesi ve hizmet alınan kurumun vergi mükellefi olması şartı aranıyor.

11. Beyanname nasıl verilir?

Beyan işlemleri e-Devlet üzerinden Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

BEYAN ETMEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

Beyanname verilmemesi halinde mükellefleri çeşitli yaptırımlar bekliyor: