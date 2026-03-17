Bellek maliyetlerindeki artış tablet ve giyilebilir teknoloji fiyatlarını yükseltebilir

Teknoloji sektöründe son dönemde öne çıkan gelişmelerden biri, küresel ölçekte hızla artan bellek maliyetleri oldu. Sektör verilerine göre, özellikle DRAM ve NAND Flash fiyatlarında yaşanan yükselişin 2026 yılı boyunca tüketici elektroniği fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

DRAM VE NAND FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Analist tahminleri, yılın ilk döneminde DRAM fiyatlarında yüzde 90’a varan artış ihtimaline işaret ediyor. NAND Flash tarafında ise yüzde 50’nin üzerinde bir yükseliş öngörülüyor. Bu artışın temel nedenleri arasında yapay zekâ altyapısına yönelik talebin rekor seviyelere ulaşması yer alıyor.

Üreticilerin kapasiteyi büyük ölçüde yapay zekâ sunucularına yönlendirmesi, tüketici elektroniği ürünleri için maliyet baskısını artırıyor.

BİLGİSAYAR VE TABLET FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre, bu gelişmelerin en hızlı yansıyacağı ürün gruplarının başında bilgisayar, tablet ve giyilebilir teknoloji cihazları geliyor. Sektör genelinde yapılan değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde tablet fiyatlarında yüzde 30–50, bilgisayar fiyatlarında ise yüzde 20–40 arasında artış yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

Giyilebilir teknoloji ürünlerinde de benzer şekilde yukarı yönlü fiyat hareketi bekleniyor.

MALİYET BASKISI SÜRECEK

Tedarik zincirinde oluşan maliyet baskısının yıl boyunca devam etmesi öngörülüyor. Bu süreçte birçok üreticinin fiyatlarını kademeli olarak güncellemesi beklenirken, tüketici elektroniği pazarında önümüzdeki aylarda daha yüksek fiyat seviyelerinin kalıcı hale gelebileceği değerlendiriliyor.