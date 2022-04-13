Benetton'dan yılın en büyük hamlesi
İtalyan Benetton ve ABD'li Blackstone şirketi İtalyan altyapı devi Atlantia'yı satın almak için teklifte bulunabilir. Bugün açıkalanacağı belirtilen teklif sonuca ulaşması halinde bu yılın en büyük satın alması olacak.
Milyarder Benetton ailesi ve Blackstone Inc. İtalyan altyapı devi Atlantia SpA şirketini satın almak için teklif yapmaya hazırlanıyor. Gerçekleşmesi durumunda bu anlaşmanın yılın en büyük satın alması olabileceği belirtiliyor.
Konuya yakın kaynaklara göre aileye ait Edizione Srl şirketi, ABD’li satın alma firması Blackstone ve diğer yatırımcılar bugün itibarıyla şirketi satın alma planlarını açıklayabilirler.
Benetton’un yüzde 33 hissesine sahip olduğu Atlantia’nın küçük hissedarları Singapur varlık fonu GIC Pte ve Fondazione Cassa şirketlerinin yeni bir şirkete yatırım yapmayı planladığı ve tarafların anlaşma için masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Bloomberg verilerine göre Atlantia’nın 65 milyar euro (71 milyar dolar) değeri olduğu düşünülüyor dolayısıyla anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu, yılın şimdiye kadarki en büyük anlaşması olarak kayda geçecek. Aynı zamanda söz konusu anlaşma tarihin en büyük altyapı anlaşmalarından biri olacak.
Atlantia hisseleri erken saatlerde yaşadığı değer kaybı sonrası yüzde 2’ye yakın değer kazandı. Şirket hisseleri 6 Nisan tarihinde Bloomberg’in Benetton’un ilgisini haber yapmasında bu yana yüzde 23 oranında değer kazandı.
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