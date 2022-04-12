ABD'li oyuncu Sean Penn: 'Artık Rusya'ya karşı silahlanmayı düşünüyorum'
Ukrayna’yla ilgili bir belgesel çeken ünlü oyuncu Sean Penn, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü açıkladı. Oscar'lı yıldız, "Ukrayna'ya dönme niyetim var. Ama aptal değilim, ne katkı sağlayabileceğimden emin olamıyorum" diye konuştu.
Daha önce de belgesel çekimi için Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de görüşen ABD'li oyuncu Sean Penn, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü açıkladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Rusya'nın Ukrayna'yı istilasıyla ilgili VICE belgeselini çekerken şubatta ülkeden kaçan 61 yaşındaki aktör, yakın zamanda verdiği röportajda savaş alanına dönmekten bahsetti.
Ünlü oyuncu, Hollywood Authentic'e "Ukrayna'ya dönme niyetim var. Ama aptal değilim, ne katkı sağlayabileceğimden emin olamıyorum" dedi.
"TEK OLASI NEDEN, ELİMDE BİR TÜFEK TUTMAMDI"
Penn bu yıl orada geçirdiği zamana da değinerek ekledi:
"Son seferimde Ukrayna'da daha uzun kalmamı sağlayabilecek tek olası neden, elimde bir tüfek tutmamdı."
Penn devam etti:
"Yani, hayattaki yerim bunu yapmaya elverişli değil ancak Ukrayna'daysanız [savaşma fikri] aklınızdan geçmek zorunda. Bir de şöyle bir şey düşünüyorsunuz: Kaçıncı yüzyıldayız?"
Aktör, "Geçen gün Brentwood'daki benzin istasyonundaydım ve artık Rusya'ya karşı silahlanmayı düşünüyorum. Bu ne b****n iş böyle?" diye sordu.
Daha önce ABD'nin Ukrayna'yı ve halkını desteklemek için "elinden geleni ardına koymamaya" ya da aksi halde "Amerika'yı umduğu gibi olmayı" unutmaya çağıran Penn, Rusya aleyhindeki konuşmalarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Oyuncunun 2010'da kurduğu kâr amacı gütmeyen Community Organised Relief Effort (CORE) kuruluşu şu anda Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek veriyor.
Penn, "Mültecileri kabul eden tarafta, Polonya'da CORE'la yapacak çok şeyim var" dedi.
"Belgesel için de daha fazla çekim yapıyorum ama bunun kıymetinin ne olacağını son dakikada değerlendireceğim."
Oyuncu sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Uzun vadede belgesellerin gerçekten de bir şeyleri değiştirdiğinin somut bir kanıtı yok. Hiç yok. Yalnızca umut verebileceklerini biliyoruz."
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