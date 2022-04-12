Ölüm yıl dönümünde Abdülhak Hamit Tarhan'ın tüm yaşam öyküsü

Uzun seneler diplomat olarak hem doğu hem de batı ülkelerinde bulunması nedeniyle iki edebiyatı da tanıyarak Türk şiirine batıdan yeni konular, serbest düşünce ve şekiller getirirken; Batı yazarlarından etkilenerek yazdığı oyunlarla Türk tiyatrosuna felsefi düşünceyi soktu. Türk edebiyatının en büyük eserlerinden birisi kabul edilen Makber'in şairi oldu.

TBMM III., IV. ve V. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.