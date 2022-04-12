CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sormuştu, yanıt Abdulkadir Selvi'den geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adayın ne zaman açıklanacağı konusunda "Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıklamadı. Niye bize ısrarla soruluyor" demişti. İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi ise Cumhur İttifakı adayının kesinleştiğini iddia etti.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu gündemdeki yerini korurken Cumhur İttifakı’nın adayının kim olacağı ikinci planda kaldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının, parlamenter demokrasiye geçiş mutabakat metnine imza atan altı parti liderinin oluşturduğu masa tarafından belirleneceğini, bu yönde ortak bir karar aldıklarını söylemişti.
Kılıçdaroğlu, adayın ne zaman açıklanacağı konusunda ise "Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıklamadı. Niye bize ısrarla soruluyor" demişti.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ"
Saray'a yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde Cumhur İttifakı’nın da adayının kesinleştiğini iddia etti.
Recep Tayyip Erdoğan gibi bir isim varken başka bir ismin Cumhur İttifakı’nın adayı olma ihtimalinin imkansız olduğunu öne süren Selvi bu iddiasını “İktidarın cumhurbaşkanı adayı belli. Recep Tayyip Erdoğan. Bakmayın Kılıçdaroğlu’nun henüz Erdoğan bile adaylığını açıklamadı demesine, Erdoğan gibi bir lider varken başka bir aday düşünülür mü?” sözleriyle dile getirdi.
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