Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!
Paylaş

Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!

13.06.2025 10:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!

Benzine neden zam geldi? Motorin fiyatı da artacak mı? Hangi şehirlerde benzin 50 TL'nin üzerine çıktı? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...

Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin fiyatları, 13 haziran 2025 itibarıyla zamlı tarifeden satışa sunuldu.
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!

LİTRE FİYATI 50 TL'Yİ AŞTI

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. Bu artışla birlikte Antalya ve Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL sınırını geçti.
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!

MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR

Benzindeki zammın ardından motorin fiyatlarında da artış beklentisi oluştu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul
  • Benzin: 48,39 TL
  • Motorin: 46,23 TL
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!
Ankara
  • Benzin: 49,08 TL
  • Motorin: 47,10 TL
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!
İzmir
  • Benzin: 49,41 TL
  • Motorin: 47,43 TL
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!

Adana

  • Benzin: 49,94 TL
  • Motorin: 47,96 TL
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!
Trabzon
  • Benzin: 49,86 TL
  • Motorin: 47,86 TL
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!
Diyarbakır
  • Benzin: 50,40 TL
  • Motorin: 48,44 TL
Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!
Antalya
  • Benzin: 50,23 TL
  • Motorin: 48,22 TL
İlgili Konular: #zam #benzin #sakarya