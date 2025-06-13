Benzin fiyatlarına zam geldi: Rakamlar 50 TL'yi aştı!

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin fiyatları, 13 haziran 2025 itibarıyla zamlı tarifeden satışa sunuldu.

LİTRE FİYATI 50 TL'Yİ AŞTI Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. Bu artışla birlikte Antalya ve Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL sınırını geçti.

MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR Benzindeki zammın ardından motorin fiyatlarında da artış beklentisi oluştu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Benzin: 48,39 TL

48,39 TL Motorin: 46,23 TL

Ankara Benzin: 49,08 TL

49,08 TL Motorin: 47,10 TL

İzmir Benzin: 49,41 TL

49,41 TL Motorin: 47,43 TL

Adana Benzin: 49,94 TL

49,94 TL Motorin: 47,96 TL

Trabzon Benzin: 49,86 TL

49,86 TL Motorin: 47,86 TL

Diyarbakır Benzin: 50,40 TL

50,40 TL Motorin: 48,44 TL