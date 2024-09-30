Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 30 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, 30 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 30 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:33

Ortadoğu'daki çatışmalar ve ABD'den gelen faiz indirimi kararı sonrası brent petrolde dalgalanmalar sürerken döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 

İşte 30 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 42.65 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.58 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43.57 TL

Motorin litre fiyatı: 43.63 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

 


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