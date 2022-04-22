Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (22 Nisan Cuma)

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sıklıkla değişen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 11:11
Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (22 Nisan Cuma)
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Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen benzin ve motorin  fiyatlarında son durum ise şöyle:

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 19,13 TL

Motorin litre fiyatı: 22,18 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 19,11 TL

Motorin litre fiyatı: 22,11 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 19,00 TL

Motorin litre fiyatı: 22.01 TL


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