Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (22 Nisan Cuma)
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sıklıkla değişen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen benzin ve motorin fiyatlarında son durum ise şöyle:
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 19,13 TL
Motorin litre fiyatı: 22,18 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 19,11 TL
Motorin litre fiyatı: 22,11 TL
İSTANBUL
Benzin litre fiyatı: 19,00 TL
Motorin litre fiyatı: 22.01 TL
Video Haberler
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'