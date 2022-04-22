Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (22 Nisan Cuma)

22 Nisan 2022 Cuma, 11:11

Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yurttaşlar tarafından merak edilen benzin ve motorin fiyatlarında son durum ise şöyle:

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 19,13 TL

Motorin litre fiyatı: 22,18 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 19,11 TL

Motorin litre fiyatı: 22,11 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 19,00 TL

Motorin litre fiyatı: 22.01 TL