Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (20 Nisan Çarşamba)

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:17

20 Nisan itibarıyla henüz benzin ve motorine bir indirim ya da zam haberi gelmedi. Akaryakıt fiyatlarında son durum ise şöyle:

ANKARA

Benzin litre fiyatı 19,10 TL

Motorin litre fiyatı 20,29 TL





İZMİR

Benzin litre fiyatı 19,12 TL

Motorin litre fiyatı 20,28 TL





İSTANBUL

Benzin litre fiyatı 19,01 TL

Motorin litre fiyatı 20,18 TL