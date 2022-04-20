Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (20 Nisan Çarşamba)
Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Brent petrol fiyatları 112 dolardan 108 dolara geriledi. Peki bu benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne?
20 Nisan itibarıyla henüz benzin ve motorine bir indirim ya da zam haberi gelmedi. Akaryakıt fiyatlarında son durum ise şöyle:
ANKARA
Benzin litre fiyatı 19,10 TL
Motorin litre fiyatı 20,29 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı 19,12 TL
Motorin litre fiyatı 20,28 TL
İSTANBUL
Benzin litre fiyatı 19,01 TL
Motorin litre fiyatı 20,18 TL
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