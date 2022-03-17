Benzin ve motorinde indirim

Bu sabah itibariyle motorinde 1 lira 1 kuruş, benzinde 62 kuruşluk indirime gidildi. Bu indirimle birlikte litre fiyatı son üç günde motorinde yüzde 18,4, benzinde yüzde 11,7 düşmüş oldu. Ancak İndirime rağmen motorinde yıllık fiyat artışı sadece yüzde 182'ye geriledi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 09:01
Benzin ve motorinde indirim
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Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında da gerileme yaşanıyor.

Bu sabah  itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.



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