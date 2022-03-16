EPDK'yi harekete geçirdi: Benzin ve motorin fiyatları masada

16 Mart 2022 Çarşamba, 09:31

Akaryakıta son dönemde art arda gelen zamların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri bugün toplanacak.

Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

NTV'nin aktardığına göre, bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ

Öte yandan benzine dün geceden geçerli olmak üzere litre başına 176 kuruş, motorinde ise 93 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıt firmalarının internet sitesinde yer alan değişimler, uluslararası piyasalarda Brent petrolün geçen hafta gördüğü 139 dolardan 100 dolara gerilemesi ile birlikte geldi.