Benzin ve motorinde indirim kapıda

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:33

Akaryakıta gelen fahiş zamlar yurttaşları isyan ettirdi. Arka arkaya gelen zamlar nedeniyle yurttaşlar kontak kapatacak duruma gelirken aynı anda diğer kalemlerdeki ürünlerin de fiyatının artmasına neden oldu.

Ancak son günlerde peş peşe indirim haberleri de gelmeye başladı. KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, bu gece de benzinde 62 kuruş, motorinde ise 1 TL indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, benzine dün geceden geçerli olmak üzere litre başına 176 kuruş, motorinde ise 93 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıt firmalarının internet sitesinde yer alan değişimler, uluslararası piyasalarda Brent petrolün geçen hafta gördüğü 139 dolardan 100 dolara gerilemesi ile birlikte geldi.