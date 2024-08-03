Benzin ve motorinde tabela değişti: İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 3 Ağustos itibarıyla güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Peş peşe gelen zamlardan sonra son olarak motorine 24 Temmuz Çarşamba günü 1 lira 59 kuruşluk indirim yapılmıştı.
3 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.09 TL
Motorin litre fiyatı: 43.53 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.97 TL
Motorin litre fiyatı: 43.46 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.73 TL
Motorin litre fiyatı: 44.21 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
Motorin litre fiyatı: 44.69 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL
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