Benzin ve motorine bir zam daha yolda: Fiyatlarda yükseliş sürüyor!

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın enerji piyasalarında yarattığı etkiler sürerken petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında artış yapılacak. Pompada litre fiyatı motorinde 96 kuruş, benzinde ise 55 kuruş zamlanacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Yapılacak zamla birlikte motorinde 2,88 TL, benzinde ise 1,65 TL tutarında vergi indirimi uygulanacak. Bu düzenleme eşel mobil sistemi kapsamında Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak.

Söz konusu uygulamayla birlikte motorinde ÖTV’den karşılanan alanın sıfıra yaklaşacağı, benzinde ise vergiden düşülebilecek sınırlı bir alanın kalacağı belirtiliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısından sonra uygulanacak zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak:

İstanbul’da 65,89 TL

Ankara’da 67,01 TL

İzmir’de 67,29 TL

seviyesine yükselecek.

Aynı zam sonrası benzinin litre fiyatının ise yaklaşık olarak:

İstanbul’da 61,42 TL

Ankara’da 62,37 TL

İzmir’de 62,66 TL

olması bekleniyor.