Benzin ve motorine yapılan zamma CHP'den sert tepki
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı. Zam haberini paylaşan CHP'li isimler ise sosyal medya hesabından AKP'ye sert tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, zamlar hakkında "Ucube Şahsım Yönetimi 'Zam' ve 'Zulüme' devam ediyor. Akaryakıta bir zam daha…" dedi.
Yıllık enflasyonun TÜİK tarafından yüzde 36,08 olarak açıklanaması ve TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi akaryakıt fiyatları üzerinde büyük endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.
Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken EPGİS tarafından yapılan açıklamada, ''02 Şubat 2022 (bu gece yarısından) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 39, motorinde 32 kuruş'' ifadesi kullanıldı.
"UCUBE ŞAHSIM YÖNETİMİ"
Yapılan zamma CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Öztrak, "Ucube Şahsım Yönetimi 'Zam' ve 'Zulüme' devam ediyor. Akaryakıta bir zam daha…" ifadelerini kullandı.
"ÇEKİN ELLERİNİZİ VATANDAŞIN CEBİNDEN!"
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise zamlar hakkında yaptığı paylaşımda "Çekin ellerinizi vatandaşın cebinden!" dedi
Karabat'ın paylaşımı şu şekilde:
"ZAM... ZAM... ZAM..."
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal zamma "ZAM... ZAM... ZAM..." şeklinde tepki gösterdi.
TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR
Zamlar hakkında paylaşım yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise "Türkiye yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor" dedi.
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